Poveste de film tragic: O femeie din Vaslui a fost ucisa de o masina fix in timp ce mergea la Inviere

O femeie de 85 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, pe un drum din judetul Vaslui, dupa ce a fost lovita de un autoturism in timp ce se indrepta spre biserica, sa asiste la slujba de Inviere. Echipajul medical trimis la locul accidentului a incercat sa o resuscite, insa fara rezultat.Accidentul a avut loc inainte de miezul noptii, in localitatea Vulturesti din judetul Vaslui, unde o femeie in varsta de 85 ... citește toată știrea