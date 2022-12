Povestea de viata a Tincai din Vaslui. Secretul "vietii fara de moarte" la 103 ani

Bunica Tinca Baciu, din Valea lui Bosie, judetul Vaslui, a implinit recent 103 ani si, in ciuda varstei inaintate, femeia continua sa munceasca si sa se ingrijeasca sigura, atat cat poate.S-a nascut la un an de la Marea Unire, iar de atunci s-a odihnit mult prea putin. Femeia continua sa fie activa, ba chiar s-a pregatit foarte bine pentru iarna. A trait o viata de om alaturi de sotul sau, care, in ultimii ani de viata, a orbit. Nu s-a lasat batuta, ci l-a ingrijit pana in ultima clipa.Anul ... citeste toata stirea