Andra Parfene este eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu" din Vaslui. A reusit in acest an performanta de a obtine doua premii importante la fazele nationale ale olimpiadelor de Limba si literatura romana si Biologie. Atat in clasa a IX-a, cat si in clasa a X-a s-a calificat la etapa nationala a Olimpiadei de Limba si literatura romana. In clasa a IX-a a luat mentiune, iar in clasa a X-a o obtinut o mentiune speciala. La Biologie, in clasa a IX-a a fost prima pe judet, ... citeste toata stirea