Prefectul si-a prezentat raportul de activitate: "Am incercat sa caut mereu solutii"

La sfarsit de an, prefectul judetului, Daniel Onofrei, si-a prezentat raportul de activitate, cu atat mai mult cu cat pe 13 ani implineste un an in functie. Seceta si irigatii, audientele si problemele sesizate, dar si alertele cu bomba false si mai ales investitiile din Programul National de Investitii "Anghel Saligny" l-au preocupat pe prefect anul trecut."Am preluat functia de prefect la inceputul anului 2022, pe 13 ianuarie, dupa ce o perioada de aproximativ 10 luni am ocupat postul de ... citeste toata stirea