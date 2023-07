Organizatorii se afla in pline pregatiri pentru editia de anul acesta, a VIII-a, a Festinalului International de Folclor "Hora din Strabuni". Anul acesta, vasluienii vor avea parte de spectacole ale unor ansambluri din tara si alte tari, precum Cipru, Turcia, Georgia, Irak sau Mexic, de demonstratii de dans si ateliere si de traditionala parada a costumelor, in deschidere.La inceputul lunii viitoare, in perioada 2-6 august 2023, municipiul Vaslui va fi din nou "inundat" de dansuri si voie buna, ... citeste toata stirea