Prescolarii si elevii barladeni, viitori baschetbalisti

In urmatoarele sase luni, prescolarii si elevii din Barlad ce sunt pasionati de sport, in special de baschet, sunt invitati sa ia parte la proiectul educational "Sonicks - Magie prin baschet", prin intermediul caruia vor fi selectionati si antrenati in vederea desfasurarii de competitii. Astfel, in intervalul aprilie - septembrie, Asociatia Baschet Club Sonicks Junior Barlad, in parteneriat cu doua scoli gimnaziale si o gradinita din Barlad, deruleaza acest proiect cu scopul de a promova ... citeste toata stirea