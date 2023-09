In aceasta luna, sectia de Gimnastica din cadrul CSS Barlad deruleaza proiectul "Gym for you, gym for all", prin care sute de prescolari si de elevi din Barlad vor putea lua parte la activitati sportive in Sala de Gimnastica "Andreea Raducan" a CSS Barlad. Astfel, proiectul isi propune sa promoveze practicarea gimnasticii la nivelul copiilor din comunitatea locala.Conducerea sectiei de Gimnastica din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a anuntat, luni, 4 septembrie, obtinerea unei ... citeste toata stirea