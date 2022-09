Prescolarii si elevii din judet primesc lapte, corn si mere si, in anul 2022-2023

Circa 39.500 de prescolari si elevi din ciclurile primar si gimnazial din invatamantul vasluian, de stat si privat, vor beneficia in acest an scolar de produsele lactate si de panificatie si de mere in timpul cursurilor scolare. In acest scop, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a declansat deja procedura de achizitie a gustarilor, valoarea totala a contractului ridicandu-se la aproape 9,5 milioane de lei fara TVA.Pe data de 10 septembrie, CJ Vaslui, in calitate de autoritate contractanta, a ... citeste toata stirea