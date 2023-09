Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita.Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel Iasi.Dumitru Buzatu a fost retinut sambata dimineata, dupa ce a fost prins in flagrant de procurorii anticoruptie cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina un ... citeste toata stirea