Primaria Municipuli Vaslui anunta un nou pachet de sensuri unice

Primaria Municipiului Vaslui anunta un nou pachet de sensuri unice, in speranta ca se va reusi astfel fluidizarea traficul, extrem de aglomerat, mai ales in unele intervale orare."In saptamana 16 - 22 ianuarie 2023, Primaria municipiului Vaslui anunta punerea in functiune a noului pachet de sensuri unice, aprobate conform HCL nr. 229/22.12.2022, in vederea fluidizarii traficului rutier", a anutat Primaria Vaslui, care a enimerat strazile din oras care vor avea sens unic.Este vorba despre ... citeste toata stirea