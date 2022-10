Primaria Negresti a inceput vanzarea locuintelor ANL

Primarul orasului Negresti, Cristinel Rusu, a facut anuntul cu cateva zile in urma: s-au semnat primele contracte de vanzare-cumparare pentru locuintele ANL. Este vorba despre locuintele din blocul C 1, dar vor urma si cele din blocul N 2, primaria alocand fonduri pentru cartile funciare."Joi, 13 octombrie 2022, s-au incheiat primele 4 contracte de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate a locuintelor construite pentru tineri prin Agentia Nationala pentru Locuinte aflate pe raza UAT ... citeste toata stirea