In viitorul apropiat, medicii care vor veni sa lucreze in comuna Rafaila vor putea alege sa stea in locuinte de serviciu puse la dispozitie de autoritatile locale. In acest sens, primaria a lansat deja licitatia pentru executia lucrarilor de construire, investitia fiind finantata prin PNRR.Pe data de 13 noiembrie, Primaria Rafaila a publicat pe SICAP, noul portal pentru licitatiile online, anuntul privind contractul de executie a investitiei "Construire locuinte pentru specialisti din sanatate ... citeste toata stirea