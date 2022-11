Primaria Vaslui a pus in dezbatere publica instituirea mai multor sensuri unice in oras

Primaria municipiului Vaslui a anuntat punerea in dezbatere publica instituirea unui nou pachet de sensuri unice in oras pentru fluidizarea traficului. Este vorba despre strazile Tudor Vladimirescu, Penes Curcanu, Eternitatii, Dimitrie Cantemir si Smardan. Vasluienii interesati pot trimite propuneri la registratura institutiei sau pe adresa de mail."In conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ... citeste toata stirea