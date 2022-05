Primaria Vaslui ii invita pe cetateni sa doneze sange

Primaria Vaslui ii invita pe vasluieni sa doneze sange in cadrul unor noi colecte mobile organizate, de Centrul Judetean de Transfuzii Barlad si Spitalul Judetean, la centrul de recoltare din apropierea spitalului, pe 17 si 24 mai.La centrul de recoltare deschis in municipiul Vaslui, pe strada Stefan cel Mare, in apropiere de Spitalul Judetean, vasluienii care pot si doresc sa doneze sange vor putea face acest lucru, fara a se mai deplasa la Centru Judetean de Tranfuzii de la Barlad, ca pana ... citeste toata stirea