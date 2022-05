Primaria Vaslui pregateste Serbarea Florilor

Primaria municipiului Vaslui le pregateste vasluienilor, pentru weekend-ul 20-22 mai 2022, cea de-a VI-a editie a "Serbarii Florilor", un eveniment devenit deja traditie in Vaslui si care aduna in numar mare, producatori locali, dar si din toate colturile tarii."O parte din participanti au fost prezenti si editiile precedente la acest eveniment, lucru care arata faptul ca organizarea si desfasurarea evenimentului este una de exceptie an de an",, spun organizatorii, Primaria, despre ... citeste toata stirea