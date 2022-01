Primariile vasluiene nu primesc nici 1% din banii de care au nevoie

Din rau in mai rau! Daca anul trecut solicitau 947 de milioane de lei si primeau 27 de milioane, adica 3% din suma ceruta, pentru primariile vasluiene, lucrurile devin cu adevarat grave in acest an. Necesitatile au crescut, administratiile locale cerand de la Consiliul Judetean (CJ) Vaslui 1,2 miliarde de lei. Fondurile de care dispune CJ au scazut, astfel incat au primit doar 8,8 milioane.Anul trecut, a fost unul greu pentru administratiile locale vasluiene. Anul acesta insa se anunta in mod ... citeste toata stirea