Primarul Barladului reia audientele cu cetatenii

Dupa o pauza de aproape doi ani, timp in care audientele au fost suspendate din cauza pandemiei de COVID-19, primarul Barladului, Dumitru Boros, a anuntat reluarea acestora. Vestea a fost data vineri, 18 martie, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit acestuia, in prima faza, audientele vor fi tinute in incinta Primariei, insa daca numarul cazurilor de SARS-CoV-2 va creste si va fi nevoie de distantare sociala pentru prevenirea de noi infectari, acestea vor fi mutate in sala mica a ... citeste toata stirea