Primarul din Hoceni isi cheama concetatenii la curatenie

Primarul din Hoceni, una dintre comunele laudate in ultimii ani, chiar si la televiziunile nationale, pentru progresele facute in materie de dezvoltare si civilizatie, isi cheama concetatenii la curatenie in jurul gospodariilor, in conditiile in care asistatii social s-au imputinat.In prag de primavara, primarul comunei Hoceni, Vasile Esabara, isi cheama concetatenii la curatenie in jurul gospodariilor. Intr-una dintre comunele vasluiene care au fost apreciate in ultimii ani pentru progresele ... citeste toata stirea