Primarul din Suletea, in direct cu cetatenii

Ciprian Tamas, primarul din Suletea, a revolutionat administratia locala in materie de comunicare, cel putin din judetul Vaslui. Prin intermediul unui video pe pagina sa de socializare el a intrat in direct cu sulestenii pentru a le raspunde la intrebari in timp real, initiativa mult apreciata de locuitori.Primarul din Suletea a initiat un video pe pagina sa de socializare pentru a intra in direct cu cetatenii din comuna. Este prima initiativa de acest fel din administratia locala vasluiana, ... citeste toata stirea