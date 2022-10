Primarul orasului Negresti, realizari si provocari in al doilea an de mandat

La doi ani de la preluarea primului mandat de primar al orasului Negresti, liberalul Petru-Cristinel Rusu, si-a publicat raportul de activitate. Edilul vrea, astfel, sa le aduca la cunostinta negrestenilor ce a promis in campania electorala din 2020 si ce a reusit sa realizeze pana acum. La capitolul proiecte finantate, sunt enumerate nu mai putin de 32 de proiecte in valoare totala de peste 68 milioane de lei, aflate in diferite faze de implementare.In urma cu cateva zile, Petru-Cristinel ... citeste toata stirea