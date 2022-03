Primele autocare cu refugiati ucraineni au trecut prin Vama Albita. Cum au fost primiti cei care fug din calea razboiului

Primele autocare cu cetateni ucraineni au trecut prin Vama Albita, luni seara si in cursul noptii, acestia primind sprijin din partea autoritatilor si a voluntarilor prezenti in zona de frontiera.Refugiatii au fost preluati de voluntari din cadrul Episcopiei Husilor si ai Crucii Rosii si de angajati ai Primariei municipiului Husi si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui si au fost directionati catre locurile special amenajate, in functie de solicitari si de nevoi."Au ... citeste toata stirea