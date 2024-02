Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorti, duelurile din barajul de promovare in Liga a III-a, editia 2024-2025. Astfel, campioana judetului Vaslui va intalni campioana judetului Suceava in barajul pentru promovarea in Liga a III-a, programat in dubla mansa, pe 16 iunie (turul - la Suceava) si 23 iunie (returul - la Vaslui).In judetul Vaslui, in acest moment, pe primul loc in Liga a IV-a se afla Sporting Comstar Vaslui, cu 28 de puncte, urmata de CSO Negresti, cu 21 de ... citeste toata stirea