Primele sanctiuni pentru petarde

Politia Locala din municipiul Vaslui a sanctionat doi adolescenti vasluieni care foloseau petarde in zona Teatrului de Vara. Din pacate sunt doar primele sanctiuni, pentru ca suntem abia la inceputul iernii. In fiecare an, municipiul Vaslui pare ca se transforma in teatru de razboi, vasluienii fiind speriati de tineri care inteleg sa se "distreze" aruncand cu petarde.Politistii locali vasluieni au sanctionat doi adolescenti, de 14 ani, care foloseau petarde, pentru a se "distra", speriindu-i ... citeste toata stirea