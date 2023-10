Ateliere mestesugaresti medievale, dansuri si muzica medievala, ateliere de muzica, pielarie, feronerie, monetarie, tesatorie, cojocarit si armurarie, concerte, scene de teatru medieval, demonstratii de tras cu arcul, jocuri interactive cu sabia sau scutul. Totul in cadrul unui Festival Medieval cu numele "Vasluiul in straie de sarbatoare medievala", serie de evenimente pe care Muzeul Judetean o propune vasluieni, pentru prima data in istoria orasului. Finalizate prin reconstituirea istorica ... citeste toata stirea