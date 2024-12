Prin traditie, ultimul meci din acest an al CSM Vaslui va fi umanitar

Sub genericul "Arunca plusul si fa o minune", spectatorii sunt asteptati cu plusuri, care vor fi aruncate pe teren inainte de startul partidei CSM Vaslui - CSM Fagaras, care va avea loc sambata, la Sala Polivalenta. Jucariile vor ajunge la copiii cu nevoi.CSM Vaslui va intalni sambata, 14 decembrie 2024, de la ora 17.30, pe CSM Fagaras, meci contand pentru a doua etapa a returului Ligii Zimbrilor.Fiind ultimul joc din acest an care se va disputa in fata propriilor suporteri, handbalistii ... citește toată știrea