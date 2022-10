Productii bune de struguri, la Vaslui

Viticultorii din judetul Vaslui au obtinut productii bune de struguri in acest an. Este vorba de sapte tone la hectar la struguri de masa, respectiv sase tone la hectar la strugurii de vin.Conducerea Directiei pentru Agricultura spune ca programul de sustinere a productiei de struguri de masa pentru anul 2022 a avut un rol important prin subventiile acordate.Viticultorii din judetul Vaslui au incheiat in mare parte campania de recoltare a strugurilor, iar productia este multumitoare, spun ... citeste toata stirea