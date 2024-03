Profesoara din Vaslui, agresata de sotul consilier local, in fata scolii. La scena au asistat si elevii

O profesoara din comuna vasluiana Banca a fost agresata de sot chiar in fata scolii in care preda. Barbatul a devenit violent cand femeia a refuzat sa ii dea telefonul personal. La scena au asistat fara voie mai multi elevi care iesisera de la ore.Un incident violent a avut loc pe 26 februarie 2024 in fata scolii din localitatea vasluiana Banca. Iordanel Cernat, consilier local in comuna amintita, a venit nervos in fata unitatii de invatamant si si-a chemat sotia afara. Imediat dupa ce a ... citește toată știrea