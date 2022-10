Profesorii de religie din judet, intalnire sub genericul "Religia la inceputul secolului XXI - provocari, divergente, convergente"

Episcopul Husilor i-a indemnat pe profesorii de religie din judet sa investeasca cat mai mult suflet in activitatea lor didactica si sa-si asume calitatea de formatori ai tinerilor.Profesorii de religie din judet s-au intalnit, marti, 25 octombrie 2022, in Sala de sedinte a Protopopiatului Vaslui, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Ignatie, Episcopul Husilor. Intalnirea lor s-a desfasurat sub genericul "Religia la inceputul secolului XXI - provocari, divergente, convergente". Delegatul ... citeste toata stirea