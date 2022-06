Program prelungit la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Vaslui!

Conducerea Prefecturii Vaslui spera ca imagini precum cea de mai sus sa devina repede o amintire neplacuta, dupa ce, in urma discutiilor avute cu oficiali din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, s-a decis prelungirea programului de functionare a Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Vaslui. Astfel, noul program, intrat in vigoare inca de ieri, 20 iunie 2022, prevede lucrul cu publicul intre orele 8.00-20.00, de luni pana vineri. Programul prelungit va dura pana in data de 19 august ... citeste toata stirea