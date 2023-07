Dupa campania derulata in cursul lunii iunie, barladenii care au caini si pisici sunt invitati sa se inscrie la o a doua actiune de sterilizare gratuita a patrupedelor. Campania este organizata si sponsorizata de ONG-ul "Little Souls Home", si se va derula in parteneriat cu Primaria Barlad, care pune la dispozitie terenul pe care va stationa caravana mobila de sterilizare a animalelor de companie. Mai exact, spatiul unde functiona Oborul, situat pe strada Capitan Grigore Ignat nr. 14. Actiunea ... citeste toata stirea