Odata cu depunerea candidaturii municipiului Vaslui la titlul de Capitala Tineretului in anul 2025, anuntata inclusiv de Primarie, presedintele PMP Vaslui, Marcel Gangu, a venit cu o serie de propuneri pentru tineri: ore mai tarzii de inchidere a magazinelor, inclusiv teraselor, folosirea Teatrului de Vara pentru mai multe manifestari, dar mai ales sectii ale facultatilor cu specific agricol in oras, pentru ca tinerii sa nu mai plece la studii si sa nu se mai intoarca.Aflat in cursa pentru ... citeste toata stirea