Personalul TESA de la Spitalul Judetean a iesit la un protest spontan in aceasta dupa-amiaza in curtea Spitalului Judetean de Urgenta, acuzand inechitati salariale si discriminari in drepturi. "Ne-am saturat sa fim Cenusareasa sistemului sanitar", au spus protestatarii. "Aceasta greva nu este doar pentru obtinerea de salarii mai mari, ci reprezinta si o expresie vehementa impotriva discriminarii", a spus Vlad Dicu, unul dintre organizatori.Greva spontana, in aceasta dupa-amiaza, la Spitalul ... citeste toata stirea