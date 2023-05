Protestele cadrelor didactice vor continua si astazi, in Piata Civica a municipiului Vaslui, in fata Institutiei Prefectului, urmand a fi prezenti, intre orele 10-12, profesorii si cadrele auxiliare din zona municipiului Vaslui, in timp ce doua delegatii ale protestatarilor, din Husi si Barlad, vor fi prezente la marele miting anuntat la Bucuresti.Ultimele negocieri dintre Guvern si reprezentantii celor trei mari federatii sindicale din invatamant, care au avut loc duminica, 28 mai 2023, nu au ... citeste toata stirea