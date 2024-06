PSD, marele castigator

Fie ca va mai pierde sau castiga dupa virgula sau chiar procente, PSD-ul lui Ciprian Trifan si Adrian Solomon este castigatorul absolut al alegerilor din judetul Vaslui. Candidatul PSD pentru conducerea Consiliului Judetean (CJ) Ciprian Trifan s-a impus cu 45,6%, iar partidul sau a obtinut 48,9% si va reusi sa aiba majoritatea in CJ. Proportii doar ceva mai mici se regasesc si in municipiul Vaslui, Lucian Braniste, cu 45,7%, avand pentru partidul sau 40,5% in Consiliul Local (CL). PSD a ... citește toată știrea