Punct de colectare a ajutoarelor pentru cei afectati de inundatii, in municipiul Vaslui

Primaria municipiului Vaslui a anuntat amenajarea unui punct de colectare a ajutoarelor pentru cei afectati de inundatiile din perioada 13-15 septembrie. Acesta se afla in zona bazarului de pe strada Decebal."Stimati vasluieni, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de inundatiile din perioada 13-15 septembrie 2024, Primaria municipiului Vaslui organizeaza un punct de colectare a ajutoarelor", a anuntat Primaria municipiului Vaslui, precizanc a acesta se afla in zona bazarului de pe ... citește toată știrea