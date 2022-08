Pus pe rele, a sarit gardul unui consatean, apoi a lovit un batran. S-a ales doar cu dosar penal

Politistii vasluieni au retin un barbat de 54 de ani din Valea Silistii care in noaptea de vineri spre sambata a sarit gardul unui consatean incercand sa-l jefuiasca. Nu i-a reusit, asa ca a agresat pe batranul de 75 de ani.Politistii vasluieni de la Sectia 2 Politie Rurala Vaslui au probat activitatea infractionala a unui barbat din localitatea Valea Silistei, comuna Solesti, acuzat de comiterea unui tentative de furt calificat si a unei loviri, in noaptea de 12/13 august 2022, in localitatea ... citeste toata stirea