Puscarie de lux! Dumitru Buzatu a primit cadou o plasma, sa nu se plictiseasca in spatele gratiilor

Viata in spatele gratiilor pare destul de palpitanta pentru seful CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Prins cu o spaga uriasa, Buzatu a ajuns in arest, acolo unde se pare ca duce o viata de lux. Cel putin asta relateaza Realitatea, care a intrat in posesia listei cu vizitatori!Buzatu e vizitat de oameni de afaceri, preoti si primeste chiar si cadouri!Dumitru Buzatu a primit mai multe cadouri de la vizitatorii sai. Unii i-au adus carti de filosofie si teologie, insa un altul, mai pragmatic, i-a adus ... citește toată știrea