RC Barlad, debut in Liga Nationala de Rugby pe 16 aprilie

In acest week-end, se da startul noii competitii din rugbyul romanesc intern, respectiv Liga Nationala de Rugby, ce reuneste echipele ce au jucat in SuperLiga si Divizia Nationala de Seniori, exceptie facand CSU Arad. In acest nou format competitional sunt inscrise 14 echipe de seniori din tara, impartite in doua grupe, care se vor infrunta pe teren in incercarea de a-si adjudeca titlul de campioana nationala.Acestea sunt SCM-USAMVB Timisoara, CSM Stiinta Baia Mare, CSU Alba Iulia, CSU Cluj, ... citeste toata stirea