Reciclarea deseurilor, la 6% din asteptari

In ciuda eforturilor depuse, Garda de Mediu Vaslui arata ca anul trecut s-au colectat aproape 45,5 tone de deseuri de la populatie, dar reciclarea acestora a atins doar 6,38% din tinta de reciclare. Daca unele localitati, precum Barladul, cu 47%, au facut performanta, altele, precum Coroiesti, Dumesti si Osesti, nu au facut niciun progres.In judetul Vaslui, in anul 2023, s-au colectat 49.454,09 tone de deseuri de la populatie. Insa in materie de reciclare a acestora, doar 6,38% din tinta a ... citește toată știrea