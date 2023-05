In prima saptamana de activitate, angajatii SC Reiser SA Barlad ce se ocupa de ecarisajul cainilor fara stapan din oras au reusit sa stranga de pe strazi 76 de exemplare. Aproape jumatate dintre cainii cazati in adapostul public sunt pui, ce asteapta sa fie adoptati si sa primeasca o sansa la o noua viata.Dupa aproape un an in care niciun ONG nu s-a ocupat de ridicarea maidanezilor de pe strazile Barladului, iar numarul lor aproape ca a explodat, recent, Serviciul de gestionare a cainilor fara ... citeste toata stirea