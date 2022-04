Remorca radiata din circulatie, tractata de un sofer fara permis valabil

In data de 19 aprilie, in jurul orei 14.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 53 de ani, conducand un ansamblu rutier format dintr-un autocamion, inmatriculat in Ungaria si o remorca, cu numere de inmatriculare specifice Poloniei.La controlul de frontiera, existand suspiciuni cu privire la starea de inmatriculare a autovehiculelor ... citeste toata stirea