Reteaua de apa si canalizare va fi extinsa si la Negresti

Prin fonduri europene, reteaua de apa si canalizare va fi extinsa si in orasul Negresti. Anuntul demararii lucrarilor a fost facut de catre primarul Cristinel Rusu, care a precizat strazile pe care se vor face lucrari."Extindem retelele de apa si canalizare cu bani europeni", a anuntat primarul orasului Negresti, Cristinel Rusu, care a precizat ca "in prezent, operatorul judetean Aquavas are in diferite stadii de licitatie publica extinderea retelei de apa si canalizare in zona Negresti". ... citeste toata stirea