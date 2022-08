Retele de apa si canalizare, strazi modernizate la Negresti. Se asteapta gazele naturale

Dupa publicarea listei cu proiectele acceptate in programul national de dezvoltare Anghel Saligny, primarul Negrestiuluia venit cu vesti bune pentru locuitori: vor fi reabilitate retele de apa si canalizare, vor fi asfaltate strazi si stradute. Se asteapta aprobarea spre finantare a extinderei retelei de gaz metan in satele componente.Dupa publicarea in Monitorul Oficial, saptamana trecuta, a listei cu proiectele eligibile, acceptate la finantare, in programul national de dezvoltare Anghel ... citeste toata stirea