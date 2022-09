Retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand sub influenta alcoolului

Politistii Biroului Rutier au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, din municipiul Vaslui, care a condus un autoturism in timp ce s-ar fi aflat sub influenta alcoolului.Pe 10 septembrie 2022, ora 20:35, un echipaj al Politiei Municipiului Vaslui, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv supravegherea si controlul traficului rutier, pe strada Stefan cel Mare, din municipiul Vaslui, a observat un autoturism stationat neregulamentar, in fata unui spatiu comercial amplasat ... citeste toata stirea