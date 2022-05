Rezultatele PNRR pentru Negresti: sistem digital, camere video si statii de incarcare pentru masinile electrice

Consiliul Local Negresti s-a reunit, ieri, pentru a aproba proiectele orasului incluse in PNRR, respectiv ecosistem digital, extinderea sistemului de monitorizare video si statii de incarcare pentru masinile electrice.Consilierii locali negresteni au fost convocati, ieri, in sedinta pentru discutarea si aprobarea a doar cateva proiecte, care insa sunt extrem de importante pentru oras. A fost vorba despre participarea orasului la proiectul de creare a unui ecosistem interconectat si integrat in ... citeste toata stirea