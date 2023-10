Chiar daca oficialii CNAIR au anuntat de luni bune ca Varianta de Ocolire (VO) a Barladului va fi gata abia in 2024 si nu in decembrie 2023, nu inseamna ca echipele de muncitori care lucreaza la investitie trebuie sa "frece menta". In timp ce, in orice alt colt al lumii, constructorii profita de lunile de vara pentru a avansa cat mai mult cu lucrarile la astfel de drumuri si autostrazi, realitatea din teren demonstreaza ca, la noi, mai mult se pierde vremea. O arata cea mai recenta informare a ... citeste toata stirea