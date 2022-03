In contextul in care incendiile de vegetatie se tin lant in judetul Vaslui, ca si in intreaga tara, Romsilva atrage atentia asupra riscului extinderii incendiilor provocate de arderea miristilor, dupa ce un incendiu a distrus peste 50 de hectare padure de rasinoase la Ocolul Silvic Buzau.In aceasta perioada, in judetul Vaslui nu este zi fara un incendiu de vegetatie care sa ameninte casele si padurile, situatie in care avertizarile autoritatilor, ca si amenintarile primarilor cu amenzi, se tin ... citeste toata stirea