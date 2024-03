Rugbist CSS Barlad, in probe la clubul francez Perpignan

Sebastien Tofan, component de baza al rugbistilor U18-U19 din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, are toate sansele sa calce pe urmele lui Ovidiu Tonita, supranumit "Autobuzul din Carpati", un alt mare rugbist barladean, celebru in lumea sportului cu balonul oval.Concret, Tofan a fost selectat sa dea probe la Perpignan, echipa franceza la care a activat Tonita intre anii 2004-2012 si cu care a devenit campionul Frantei in anul 2009."Sebastien Tofan se afla in probe la Perpignan, ... citește toată știrea