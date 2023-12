Echipa de juniori U18 din cadrul Sectiei de Rugby a Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a jucat, in week-end, cel de-al patrulea meci din turul Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) - editia 2023-2024. Competitia se adreseaza echipelor de rugby in 15, iar "Vulturii" antrenati de Florin Ibanescu si Dan Tufaru au obtinut o noua victorie.Meciul, disputat duminica, 3 decembrie, a reprezentat cea de-a cincea etapa si ultima din turul campionatului, iar jucatorii barladeni au jucat in deplasare, pe ... citeste toata stirea