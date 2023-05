Echipa de rugby a Scolii "Manolache Costache Epureanu" Barlad, campioana nationala in 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 si 2022 si vicecampioana nationala in 2018, spera sa cucereasca medalia de aur si in 2023. Sansele sunt de partea jucatorilor, intrucat s-a calificat, din nou, la etapa nationala a Olimpiadei Gimnaziilor la super rugby mixt.La finele saptamanii trecute (29 aprilie), Barladul a gazduit etapa regionala a Olimpiadei Gimnaziilor la super rugby mixt dedicata echipelor din ciclul ... citeste toata stirea